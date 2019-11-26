ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان أمس الإثنين بحضور عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات ومدير إدارة الجيوفيزياء مع ديفيد دينمان المدير الفني لشركة (RPS) الإنجليزية للطاقة والبيئة.

الاجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة توقيع عقد لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بمسطح برقة والذي يهدف لتهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص.



ومن المقرر أن تبدأ شركة RPS في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم حيث تأتي أهمية هذا العمل في تمكين شركة الخليج العربي للنفط من تنفيذ مستهدفاتها بمسطح برقة والعمل على رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز.