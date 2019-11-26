بروكسل – ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري وارتفع سهم إل.في.إم.إتش بعد توقيع اتفاق لشراء سلسلة تيفاني الأمريكية للمجوهرات.

وقالت صحيفة صينية مدعومة من الدولة إن الصين والولايات المتحدة ”اقتربتا جدا“ من اتفاق تجاري أولي لتعزز حالة التفاؤل التي سادت يوم الجمعة بعدما أكد رئيسا البلدين رغبتهما في التوصل إلى اتفاق.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش وقادت شركة التعدين، الشديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 1.7 بالمئة بعدما أعلنت التوصل لاتفاق نهائي لشراء تيفاني آند كو بمبلغ 16.2 مليار دولار.

رويترز