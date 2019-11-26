القدس – رفع الجيش الإسرائيلي جاهزيته في الضفة الغربية استعدادا لمسيرات فلسطينية يتوقع أن تنطلق الثلاثاء تنديدا بقرار الولايات المتحدة “شرعنة” المستوطنات.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية، اليوم، إن “الجيش الإسرائيلي وضع في حالة تأهب في أنحاء الضفة الغربية.

كانت فصائل فلسطينية دعت الى مسيرات غضب، اليوم، تنديدا بقرار الولايات المتحدة التراجع عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

وعادة ما تتوجه المسيرات الفلسطينية الى نقاط الاحتكاك والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وعندما يعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع جاهزيته فإنه يزيد من عدد قواته عند الحواجز ونقاط الاحتكاك.

الأناضول