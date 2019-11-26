ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن العمليات العسكرية الأخيرة في أوجها فالجيش يقوم بتقدمات كبيرة ويفرض قوته ويبسط أجنحته على كافة ربوع الوطن مما أدى لإنحصار المليشيات.

الدرسي قال خلال إستضافته عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن فرض حظر جوي على كل المنافذ الجوية في القطر الليبي يدل على قوة الجيش وتماسكه.

وأشار إلى أنهم ينتظرون إنتفاضة من أبناء طرابلس و عودة و صحو لضمير الشباب المغرر بهم من هذه المليشيات التي بدأ قادتها الهروب لتركيا و تونس لجمع أموالهم وبيع أراضيهم، مبدياً أمله بالمجتمع الطرابلسي والشباب الغيورين على مصلحة الوطن داخل العاصمة الذين يعدون العدة لإستقبال القوات المسلحة المتقدمه بجميع محاورها.

وتابع مضيفاً:”الطائرة العامودية تطير فوق مقر السراج و حكومته تحت سطوة القوات المسلحة و شعور العزة و الكرامة لأن المعركة باتت في نهايتها وهذا يبعث على السرور والقوات المسلحة بالفعل هي طوق النجاة للوطن وستكون هناك مراحل الكل يستبشر بها الخير و التنمية و النماء”.

أما بشأن المساعي التي يبذلها بعض أعضاء مجلس النواب للإنعقاد في غات أعرب عن إرتيابه وعدم إرتياحه لعقد الجلسات خارج القطر الليبي و خارج المقر الذي اعتمده مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب مع العلم أن طبرق هي المقر المؤقت إلى حين عودة البرلمان لمقره الدائم في بنغازي.

ولفت إلى أن إجتماع القاهرة الأول تضمن شخصيات كانت في فترة من الفترات ضد القوات المسلحة والجيش وتدعم المليشيات بتصريحات حادة و معادية جداً للقوات المسلحة وضد عودة الجنوب لحضن الوطن أما إجتماع القاهرة الثاني فقد غاب عنه العديد من الشخصيات المطلوبة لأن مطلبهم إيقاف زحف القوات المسلحة نحو العاصمة طرابلس و هذا ما يضع الكثير من أعضاء البرلمان في موقف محرج.

وبيّن أن النواب المتواجدين في طرابلس منقسمين إلى ثلاثة أقسام” أول مجموعة عينت باشاغا والسويحلي والفقيه وبوزعكوك هؤلاء نعرف توجهاتهم والقسم الثاني هم من جاءوا و غابوا عن جلسات كعلي بوزريبة هؤلاء لن يأتوا أبداً لأن اغلبهم قادة مليشيات و مستفيدين من مايجري أما القسم الثالث من قاموا بعمل برلمان ونصبوا رئيس له في طرابلس وضربوا بالبرلمان و دولة ليبيا عرض الحائط هؤلاء لا حوار معهم ويجب رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

كما جدد تأكيده على عدم التحاور والتفاوض مع النواب الذين إختاروا الميل بإتجاه المليشيات و الإنخراط في هذا البرلمان غير الشرعي بطرابلس بدليل صدور قرار من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفع الحصانة عنهم وتجميد مرتباتهم و عضويتهم، مصنفاً إياهم بأنهم أذرع سياسية لمليشيات تملك السلاح وتسيطر على المناطق.

الدرسي إعتبر أن المنطقة الغربية محتلة بالكامل، منوهاً إلى أن ورقة فائز السراج سقطت لذلك تم مطالبة اعتبار هؤلاء النواب خونة بعد خيانتهم للقسم الذي أقسموه وإنشقاقهم عن البرلمان.

وإستطرد حديثه:” مع من نجتمع مع الكحيلي و حمودة سيالة و عبد الرحمن السويحلي وباشاغا هل نجتمع مع قادة المليشيات؟ المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين في أشخاص غير راضيين من أداء الرئاسة وعندها أخطاء و لكن هي لديها مزايا أخرى، الصادق الكحيلي ذهب لطرابلس و استظل بضل المليشيات المسيطرة على العاصمة فماذا تسمي سحب التفويض من القوات المسلحة التي حاربت الإرهاب؟ إعطاء الشرعية لمليشيات السراج ماذا تسميها؟”

وذكر أن هناك علامة استفهام كثيرة على إجتماع أعضاء مجلس النواب خارج البلاد سواء بالجهة التي تمول وتدعم اللقاءات و تدعوا لها أو تكلفة الإقامة في الفنادق، مبيناً أن الدعوات توجه لشريحة معينة من أعضاء مجلس النواب لأن الجعة الداعية تدرك رفض النواب الآخرين الذين لا يساومون على الوطن.

كما أعرب عن عدم ثقته بالبعثة الأممية ورفضه الإجتماع معها، مشيراً إلى أن هناك إصرار على عقد الجلسة في طبرق و ليس في بنغازي المقر الدستوري و الإصرار على حكومة وحدة وطنية و تكفل غسان سلامة باعتمادها.

ختماً كشف أنه بعد اجتماع القاهرة الثاني تم تكليف لجنة اجتمعت في بنغازي ومن ثم توجهت لتونس برؤيا سياسية تختلف عن رؤيتهم بالمجلس حيث عقدت هناك بمقر السفارة الكندية في تونس إجتماع مع السلك الدبلوماسي لعدد من الدول الغربية بحضور المبعوث الأممي.