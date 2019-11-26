ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن الأولوية القصوى الآن بالنسبة لهم هي هزيمة ما وصفه بـ”عدوان مليشيات حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) قبل تبني أي مشروع.

السويحلي وفي كلمته أمس في ندوة بطرابلس حول نظام الحكم الفيدرالي وفقاً لما ما نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”حذر وسائل الإعلام والمواطنين من الإنجرار وراء ما وصفها بـ”الحرب النفسية” التي تشنها ما أسماها بـ”أبواق المجرم حفتر الإعلامية” عن تقدمات ميدانية قال بأنها مزعومة ولا أساس لها من الصحة حسب زعمه.

وأضاف:” وأكدت أننا منذ 6 إبريل 2019 لم نخسر مترًا واحدًا بل حققنا انتصارات كبيرة بإمكانيات محدودة ولعل طرد مليشيات حفتر من الخط الممتد من السواني إلى العزيزية ثم غريان وسيطرتنا عليها خير مثال على هذا وأتحدى أي جهة أن تثبت لي عكس ذلك بل بالعكس نحن من سيتقدم ويحقق المزيد من الإنتصارات بإذن الله وتوحيد جهودنا وعزيمة أبطالنا” حسب تعبيره.

السويحلي إختتم كلمته بالقول:”إن مشكلة الليبيين ليست في التوزيع العادل أوغير العادل لموارد الدولة لكن الخلل في الإدارة السيئة للموارد،وقد يكون تبنّي نظام الحكم الفيدرالي الاتحادي حلاً لمعالجة هذا الخلل الذي أدى إلى تهميشٍ لم تُستثنى منه أي منطقة غربًا وشرقًا وجنوبًا وفي النهاية الأمر يعود للشعب الليبي ليختار النظام الذي يناسبه دون أن يفرض عليه أي شخص أو جهة رأيًا معينا”.