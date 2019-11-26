مصر – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنفاق 3 يوليو في بورسعيد، وقام بجولة داخل الأنفاق خلال تدشينه عددا من المشاريع التنموية بمحافظة بورسعيد.

وأشرف السيسي على افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما تفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة وغير ذلك من مشارع.

وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتي إفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية.

كما تمر تحت قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترا، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.

كما افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس خلال تواجده في مؤتمر مخصص لافتتاح هذه المشروعات.

وهذه الزيارة هي الثالثة للرئيس المصري إلى محافظة بورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى مشروع شرق بورسعيد عام 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية