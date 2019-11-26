ليبيا – أعلن آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية العميد مختار فرنانة إستعداد جهاز الشرطة لتنفيذ أوامر القيادة العامة لدخول وتأمين العاصمة طرابلس.

فرنانة وصل أمس الاثنين لمقر الشرطة العسكرية بمدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس حيث حضر التمام الصباحي واجتمع مع عناصر الشرطة العسكرية في المدينة لبحث موضوع تأمين مدن المنطقة الغربية والإستعداد لتأمين العاصمة.

وقال العميد فرنانة :”سرية الشرطة العسكرية بصرمان في إنتظار تلقي الأوامر من القيادة العامة في أي لحظة وبدأنا نعد في العدة لإستيلام مهامنا داخل طرابلس لتأمين مداخل ومخارج العاصمة وتأمين الأملاك العامة والخاصة وذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر والآن باشرنا في تنفيذ تعليماته وننتظر ساعة الصفر لتدخل الشرطة العسكرية لطرابلس”.