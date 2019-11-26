واشنطن – أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، انتهاك المجال الجوي للبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وقال جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأمريكي، إنّه تم “إعلان إغلاق أمني في محيط البيت الأبيض، إثر انتهاك المجال الجوي”، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

بدورها، أعلنت شرطة الكابيتول (المعنية بحماية مبنى الكونغرس) إخلاء المبنى من الموظفين، للأسباب ذاتها.

وقالت شرطة الكابيتول غبر “تويتر”: “تم رصد طائرة ممكن أن تشكل خطرا لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول” حسب المصدر ذاته.

ولم تستمر حالة الإغلاق الأمني في كلا المبنين أكثر من نصف ساعة، إذ أعلنت السلطات إنهاء حالة التأهب عند الساعة (14:22 ت.غ).

الأناضول