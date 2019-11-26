سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، التشكيلة الموسعة التي سيختار منها أفضل 11 لاعبا لعام 2019، حيث وضع في كل مركز عددا من المرشحين الذين تألقوا مع أنديتهم في العام الجاري.

وضمت القائمة 50 لاعبا، بينهم النجمان العربيان، المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، إضافة إلى نجوم آخرين على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي وفيرغيل فان دايك.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ50:

– في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، وإديرسون (مانشستر سيتي)، ويان أوبلاك (أتليتكو مدريد)، وأندريه أونانا (أياكس).

– في خط الدفاع: جوردي ألبا (برشلونة)، وألكسندر أرنولد (ليفربول)، وأندري روبرتسون (ليفربول)، وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، وإيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، وجيرار بيكيه (برشلونة)، وفيرغيل فان دايك (ليفربول)، وماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، ودالي بليند (أياكس)، وخوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، وجوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، ونيكولاس تاليافيكو (أياكس)، ويان فيرتونخين (توتنهام).

– في خط الوسط: تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وفرينكي دي يونغ (برشلونة)، وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، وفابينيو (ليفربول)، وبرونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، وجوردان هندرسون (ليفربول)، وجورجينيو (تشيلسي)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وفابيان رويز (نابولي)، وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، ودوني فان دي بيك (أياكس)، وجورجينيو فينالدوم (ليفربول)، وحكيم زياش (أياكس).

– في خط الهجوم: دوسان تاديتش (أياكس)، وساديو ماني (ليفربول)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، وسون هيونغ مين (توتنهام)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وهاري كين (توتنهام)، وإيدين هازارد (ريال مدريد)، وسيرج غنابري (بايرن ميونخ)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وبيير أوباميانغ (أرسنال)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي).

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية في التاسع من شهر يناير المقبل، ويختار الجمهور التشكيلة كاملة.

المصدر: وكالات