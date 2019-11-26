انجلترا – أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه لن يرفع راية الاستسلام خلال فترة ولايته، في صراع تقليص فارق النقاط مع ليفربول.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي ثالث الترتيب.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع سكاي سبورتس “الضغط الوحيد الذي نعاني منه هو إمكانية خسارة لقب البريميرليج”.

وأضاف “لكن هذه ليست المرة الأولى طوال تاريخ مانشستر سيتي الممتد لـ 125 عامًا، الذي يتعرض الفريق لضغط احتمالية خسارة لقب البريميرليج”.

ونوه “إذا خسرنا اللقب، سنحاول من جديد في الموسم المقبل، لم نستسلم الموسم الماضي وهذا سبب تتويجنا باللقب مرة أخرى”.

وتابع “ربما نخسر اللقب هذا الموسم، ولكن لن نستسلم، وهذا السبب وراء فوزنا على تشيلسي السبت الماضي”.

وأردف جوارديولا “حصدنا 100 نقطة وتوجنا بأربع ألقاب، وهو أمر لم يحدث من قبل، أرى كل صباح فريقي ولا أشكك فيه مطلقًا”.

وواصل “البعض يرى أننا توجنا بآخر لقبين في الدوري الإنجليزي، وبالتالي يجب أن نتوج بـ 7 ألقاب متتالية وأن نحصد 200 نقطة كل موسم، الأمر لا يسير كذلك في أعلى المستويات”.

وقال “الأمر الأهم هو أن تشاهد روحك القتالية بعد تأخرك بهدف دون رد. الإنجاز الأكبر كان التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي”.

وختم المدرب الإسباني حديثه بقوله “أعدكم أنه إذا رأيت اللاعبين لا يقاتلون ولا يتمتعون بالروح والحدة، سأخبركم وقتها بأنني لا أحب فريقي”.

المصدر: كووورة