وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الملاكمة محمد الخفاجي ان “الحكم العراقي غضنفر خليل ابراهيم خضع لسلسة اختبارات تمهيدا لتسميته ضمن طاقم الحكام المشرف على قيادة نزالات اولمبياد طوكيو ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكم اهمها عدم احتكاكه مع اي اتحاد ويجب ان يكون غير مشارك في اي دورة اولمبية سابقة”.واضاف الخفاجي ان “اللجنة المنظمة للاولمبياد دأبت على اعتماد وجوه جديدة وضخ دماء شابة لقيادة النزالات وتقدم للترشيح مجموعة من الحكام العرب وصل عددهم الى 15 حكما وقع الاختيار على اثنين وهما من العراق حيث خضع الحكم الاخر محمد السنوي المقيم في لندن الى اختبارات التحكيم الخاصة بالاولمبياد ليصبح الحكمان العربيان المرشحان من العراق وبالتالي هو انجاز اخر يحسب لاتحاد الملاكمة العراقي”.

تجدر الاشارة الى ان الحكم محمد السنوي حصل على شهادة 1star من العراق قبل ان يقرر الهجرة الى عاصمة المملكة المتحدة.