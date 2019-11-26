سراييفو – ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، جنوبي البوسنة والهرسك، بعد ساعات من زلزال قوي آخر ضرب ألبانيا المجاورة وأسفر عن مصرع عدة أشخاص وإصابة المئات.

وقال مركز البحوث الألماني لعلوم الجيولوجيا (جي إف زد)، الذي يراقب نشاط الزلازل حول العالم، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة وقع في الساعة 09:19 (ت.غ) جنوب شرق العاصمة سراييفو، حسبما ذكرت “أسوشيتد برس”.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الزلزال أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية من عدمه.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا؛ ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 300 وانهيار عدة مبان، حسب أرقام رسمية أولية.

وأفادت دول قريبة من ألبانيا بأنها سكانها شعروا بالزلزال الذي ضرب الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال عالم الزلازل الصربي برانكو دراغيفيتش، لوسائل إعلام محلية، إن الزلزال الذي وقع في وقت مبكر الثلاثاء شعر به نحو 10 ملايين شخص في الجبل الأسود وإيطاليا ومقدونيا الشمالية واليونان وبلغاريا.

وفي كرواتيا، يقول علماء الزلازل أن الزلزال كان محسوسا على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في البلاد؛ ما أيقظ الناس، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار.

الأناضول