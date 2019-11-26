تركيا – خرج فريق غلطة سراي التركي بتعادل بطعم الهزيمة أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم التركي، آدم بويوك، هدف التقدم لفريقه مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

ورد السنغالي، كريبان دياتا، بهدف التعادل للفريق البلجيكي في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

واكتفى فريق غلطة سراي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى نقطتين وبقي في المركز الرابع الأخير على سلم ترتيب المجموعة الأولى، بينما رفع كلوب بروج رصيده إلى ثلاث نقاط، ويشغل المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

من جهة أخرى، ضمن ريال مدريد تأهله مبكرا إلى دور الستة عشر “للتشامبيونز ليغ”، بعد هذا التعادل، وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المقبلتين، أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، في وقت لاحق من اليوم، وأمام كلوب بروج، الأسبوع المقبل، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

المصدر: RT