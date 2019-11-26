ليبيا – إعتبر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا.

كونتي قال في لقاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في العاصمة روما وفقاً لوكالة “آكي” إن الخيار العسكري يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة لذلك يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي.

وأضاف:” أنه في كل مرة أقابل فيها زعماء أجانب وليس فقط الليبيين أسعى لإقناعهم بأن الحل العسكري لا يقود إلى تحقيق الأهداف الأولية المعلنة وهي تحقيق الاستقرار ومحاربة التطرف وبالتالي الإرهابيين وتحقيق السلم في البلاد”.

كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي على أنه لن يدخر أبداً أي جهد في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي.