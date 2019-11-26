فرنسا – استقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وسربت صحيفة ليكيب الفرنسية التشكيل المحتمل لبي إس جي، حيث أشارت إلى أن توخيل لم يحسم قراره النهائي بعد، هل يشرك كيليان مبابي أم ماورو إيكاردي، ليكمل أي منهما الثلاثي الهجومي رفقة نيمار جونيور وآنخيل دي ماريا.

وأضافت أن هناك مفاضلة أيضا بين توماس مونييه وكولين داجبا لشغل الجبهة اليمنى، بينما سيكون ماركو فيراتي جاهزا للسفر مع الفريق الباريسي إلى مدريد، صباح اليوم الإثنين، وكذلك المشاركة في المباراة بعد تعافيه من إصابة خلف الركبة.

وأشارت أيضا إلى أن توخيل يضع في حساباته دون تردد للتشكيل الأساسي كل من كيلور نافاس، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، خوان بيرنات، ماركينيوس، وإدريسا جايي.

في المقابل، يغيب عن الرحلة إلى إسبانيا كل من أندير هيريرا وتيلو كيرير وماكسيم تشوبو موتينج للإصابة، وليفين كورزاوا دون أسباب معلومة.

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