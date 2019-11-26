محمد هنيدي في غرفة العمليات لأكثر من 5 ساعات.. ماذا حدث؟

محمد هنيدي في غرفة العمليات لأكثر من 5 ساعات.. ماذا حدث؟

مصر – فاجأ الفنان محمد هنيدي متابعيه ‏أمس (السبت) بخبر إجرائه عملية جراحية في الفك استغرقت خمس ساعات متواصلة.‏

ونشر هنيدي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة له قبل دخوله غرفة العمليات وعلق عليها قائلًا: ‏‏”الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة”.‏

يشار إلى أن آخر ظهور عبر السوشيال ميديا للفنان محمد هنيدي كان برفقة جراح القلب الشهير الدكتور مجدي ‏يعقوب، حيث نشر هنيدي صورة جمعتهما معًا وعلق عليها قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ملك القلوب”.‏

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان محمد هيندي على بطولة فيلم سينمائي جديد باسم “أب للإيجار” مع المنتج أحمد ‏عبد الباسط ومن المقرر عرضه في عام 2020 المقبل‎، ولم يتم الاستقرار على باقي ‏فريق العمل حتى الآن.

‎وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر 2017 ‏وشارك فيه مع درة وباسم سمرة وبيومي فؤاد.

وسائل اعلام مصرية