مصر – فاجأ الفنان محمد هنيدي متابعيه أمس (السبت) بخبر إجرائه عملية جراحية في الفك استغرقت خمس ساعات متواصلة.
ونشر هنيدي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة له قبل دخوله غرفة العمليات وعلق عليها قائلًا: ”الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة”.
يشار إلى أن آخر ظهور عبر السوشيال ميديا للفنان محمد هنيدي كان برفقة جراح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، حيث نشر هنيدي صورة جمعتهما معًا وعلق عليها قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ملك القلوب”.
ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان محمد هيندي على بطولة فيلم سينمائي جديد باسم “أب للإيجار” مع المنتج أحمد عبد الباسط ومن المقرر عرضه في عام 2020 المقبل، ولم يتم الاستقرار على باقي فريق العمل حتى الآن.
وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة وباسم سمرة وبيومي فؤاد.
وسائل اعلام مصرية