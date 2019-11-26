مصر – صرح الأمين العام لمجلس النواب المصري محمود فوزي، مساء يوم الاثنين، إن رئيس المجلس علي عبد العال دعا لانعقاد جلسة طارئة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر.

وتأتي الدعوة للجلسة الطارئة للنظر في كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشيح لمنصب محافظ البنك المركزي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن كتاب ترشيح المحافظ قد ورد إلى رئيس المجلس مساء الاثنين لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215 و216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر: صحيفة “الأهرام” المصرية