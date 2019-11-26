ليبيا – طالب رئيس مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق محمد بيت المال الشركات المتعاقد معها من طرف المصلحة على الإسراع في الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة وذلك ليتم استئناف الرحلات الجوية من المطار منتصف شهر ديسيمبر المقبل كحد أقصى.

بيت المال تفقد خلال زيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات مراحل سير العمل بمشروعات الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي.

هذا ورافق رئيس مصلحة المطارات في زيارته محمد فساطوي مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة حيث كان في إستقبالهم مدير عام المطار لطفي الطبيب ومدراء المكاتب الفنية المختصة.

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