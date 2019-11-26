هولندا – افادت وسائل إعلام هولندية إن أمستردام تعتزم إرسال سفينة من قواتها البحرية للمشاركة في التحالف الأوروبي الذي أعلنت باريس مؤخرا عن تشكيله لحماية الملاحة ومراقبة الحركة بمنطقة الخليج.

ونقلت الوكالة الإخبارية الهولندية “إن أو إس” عن مصادر لم تحددها، أن “سفينة بحرية هولندية ستتوجه إلى الخليج لحماية السفن، حيث ستشارك هولندا في مهمة في الخليج لمنع الهجمات على ناقلات النفط هناك لمدة ستة أشهر، وستقود هذه المهمة فرنسا”​​​.

وأوضحت أنه “سيكون مقر المهمة قاعدة بحرية تابعة لفرنسا في أبو ظبي، وذلك انطلاقا من شهر يناير”.

وأعلنت باريس أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي ستستضيف مقر تحالف أوروبي لمراقبة الملاحة بمنطقة الخليج، في ظل قلق دولي حيال أمن الملاحة بالمنطقة على خلفية هجمات تعرضت لها سفن هناك، واتهمت إيران بتدبيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد، عن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، قولها في تصريحات صحافية خلال زيارة إلى قاعدة “السلام” البحرية الفرنسية في أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، “حصلنا رسميا على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون ويجري بناؤها حاليا على الأرض الإماراتية”.

وتابعت موضحة أن “هذه المهمة، القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل ما بين 10 و15 شخصا، وهدفها “أن نساهم نحن أيضا في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حد ممكن”.

وشددت الوزيرة بارلي على أن المهمة الأوروبية “ليست منفصلة أبدا” عن عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحة “سنقوم بالتنسيق مع الأمريكيين”.

المصدر: “سبوتنيك”