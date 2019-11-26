ليبيا – وجهت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ترهونه نداء إلى المنظمات الدوليه المهتمه بشؤون الأسرى والمعتقلين قصراً بشأن تزايد أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون “المليشيات” بمدينة مصراتة الأمر الذي يتطلب إتخاذ كافة المنظمات الدوليه والمهتمه بأوضاع الأسرى والمعتقلين قصراً خطوات واجراءات في حق هؤلاء المجرمين جميعاً.

لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ترهونه أشارت في بيان لها بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن كافة المواثيق والإعراف الدولية تنص على عدم اعتقال أو القبض خارج سلطات القانون كما أن الاجراءات لابد أن تكون وفق تلك القوانين حيث قد رسمت لها طرق خاصه لذلك.

وجاء في نص البيان: بما أن أبناء قبيلة ترهونه الذين تم احتجازهم والقبض عليهم جميعهم لم يقوموا بارتكاب أي جرم أو سلوك يعاقب عليه القانون فإن في حجز حريتهم والقبض عليهم يعد إجراء باطلاً بطلاناً مطلق طبقاً لنص المادة الثانيه من قانون العقوبات الليبي الذي تنص على أنه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص وحيث أن جميع الذين تم القبض عليهم في طرق العامه لم يقوموا بارتكاب فعل أو سلوك يعاقب عليه القانون مما يتوجب إطلاقهم بشكل فوري بدون أي ضمانات أو قيود”.

وناشدت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ترهونه منظمة العفو الدوليه ومنظمه العالميه للحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه باتخاذ إجراءاتهم فوراً وإصدار بياناتهم بالادانه ضد مرتكبي هذه الافعال الاجراميه واصدار في حقهم مذكرات اعتقال دوليه وفق إجراءات محكمة الجنايات الدوليه وتصنيف جرائمهم جرائم ضد الإنسانيه، محملاً إياهم سلامه أرواح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون “المليشيات مصراتة”.

كما طالبت اللجنة الإفراج عن الذين لا تسمح ظروفهم الصحيه في البقاء داخل السجون وكبار السن والذين لديهم صفات اعتباريه مثل عبد الفتاح المالطي كعميد جامعه الزيتونه ترهونه و المسجل العام بها بالإضافة لضرورة الوقوف علي ظروف جميع الأسرى و المعتقلين وأسرهم حيث أن الكثير منهم يعول في أسر وأصبحت هذه الأسر لا تستطيع أن تقوم بقضاء احتياجاتهم اليوميه من مأكل وغيرها من الإحتياجات بسبب عدم وجود من يعولهم ويهتم بشؤونهم.