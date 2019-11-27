الصين – صدم أطباء بحالة شاب صيني ابتلع ولاعة من أجل رهان “أحمق”، حيث هرع الشاب الصيني البالغ من العمر 25 عاما، إلى مستشفى في مدينة شنيانغ، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال طبيب يدعى ليو شي، إن رائحة الوقود كانت تفوح من الشاب بقوة بمجرد أن يفتح فمه.

وأوضح الطبيب أن الشاب قال إنه ابتلع الولاعة قبل 3 أيام من ذهابه للمستشفى، بينما كان يشرب الكحول مع أصدقائه للفوز برهان، إذ ظن أن الولاعة ستخرج من جسمه من تلقاء نفسها.

وذكر الشاب أنه التقى أصدقاءه مرة أخرى واحتسى مشروبات كحولية، ثم بدأ يتقيأ أكثر من مرة، قبل أن يعاني من ألم شديد في المعدة، حينها قرر الذهاب للمستشفى.

وسرعان ما لجأ الأطباء لجراحة طارئة استغرقت 10 دقائق، عندما كشفت الفحوصات وجود الولاعة عالقة في المعدة.

ونجح الأطباء في استخراج الولاعة وسحبوها ببطء حرصا على عدم الضغط على مكبسها، حتى لا تشتعل النيران في معدة الشاب.

وأوضح الأطباء أن ما أقدم عليه الشاب أدى إلى إصابته بقرحتين في المعدة، مشيرين إلى أنه كان معرضا لخطر الانفجار في أي لحظة، في حال اقترابه من أي لهب.

ونشر موقع “بيير فيديو” الصيني مقطع فيديو وثق لحظة تصوير الولاعة في معدة الشاب قبل إخراجها.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل” البريطانية