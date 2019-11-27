إصابة أكثر من 70 فلسطينيا في مواجهات “يوم الغضب” بالضفة الغربية

إصابة أكثر من 70 فلسطينيا في مواجهات “يوم الغضب” بالضفة الغربية

فلسطين – أصيب أكثر من 70 فلسطينيا بجروح، خلال مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عقب مسيرات تزامنت مع إضراب جزئي، تنديدا بموقف واشنطن الأخير بشأن الاستيطان في أراضيهم المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 77 إصابة، في جميع نقاط المواجهات، مشيرة إلى أنها جميعها وصفت بالطفيفة وتنوعت ما بين الإصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحروق.

وكانت فصائل منظمة التحرير دعت لمسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وغضبا على “جريمة” وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية، استعدادا لمواجهة المسيرات.

المصدر: معا