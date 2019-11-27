إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن

إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن

الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه، إثر خرق طائرة للمجال الجوي فوق واشنطن.

وقالت وسائل الإعلام إن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء واشنطن بعد بلاغ عن اختراق مجالها الجوي.

وصرح مراسل RT في واشنطن، محمد جمعة، بإخلاء ساحة مبنى الكونغرس، كما تم إخبار الجميع بالبقاء في مكاتبهم.

وأضاف أن القيادة الشمالية في الولايات المتحدة أكدت أنها تعاملت مع الطائرة التي اخترقت الأجواء، مشيرا إلى أن المسؤولين اجتمعوا، وأن التنسيق جار بين الوكالات الأمنية لبحث الأمر.

وأفاد مراسلنا بأن القيادة الشمالية لم تذكر إن كانت تلك الطائرة معادية أم لا، كما أوضح أيضا أن البنتاغون والداخلية لم يصدرا أي بيان حول الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية