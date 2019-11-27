ألمانيا – اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن هدف زيادة الدول الأعضاء في حلف الناتو ميزانيات إنفاقها الدفاعي لتصل إلى 2% من نواتجها المحلية الإجمالية بحلول 2024، مطلب غير واقعي.

وأكد غويريني في تصريح صحفي أدلى به اليوم على هامش مؤتمر برلين للأمن، أن تحقيق الهدف المنشود تلبية لطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر “غير ممكن من الناحية الواقعية”.

وأضاف: “أعتقد أنه من المهم بدلا من ذلك تنفيذ خطة تدريجية للاستثمارات في قطاع الدفاع من أجل الارتقاء بكفاءة معداتنا العسكرية”، مشيرا إلى أن مسألة زيادة مساهمة الدول في الميزانية الدفاعية المشتركة ستطرح خلال قمة الحلف الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وعلق على اعتبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا الناتو أنه في حالة من “الموت الدماغي”، قائلا: “أعتقد أنه من المفيد التفكير بالمستقبل من أجل ضمان قدرة الحلف على التطور ومواجهة التهديدات الجديدة، لكنني أعتقد أنه لا غنى عن الحلف”.

وأضاف: “يجب أن يكون دعامتنا الاتحاد الأوروبي من جهة، وحلف الناتو من جهة أخرى، في إطار رؤية متكاملة”.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”