الكويت – ارتفعت أرباح البنوك المحلية المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.12 بالمئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.

وبحسب مسح للأناضول، استند على إفصاحات 12 بنكا مدرجا بالبورصة، بلغ صافي الأرباح 918.3 مليون دينار (3.03 مليارات دولار) خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت أرباح البنوك الكويتية المدرجة بلغت 865.34 مليون دينار (2.86 مليار دولار) خلال الفترة المقارنة من 2018.

وبحسب المسح، استحوذ بنك الكويت الوطني (أكبر بنك بالبلاد) على نسبة 33 بالمائة من إجمالي الأرباح المحققة خلال الفترة، مسجلا 302.17 مليون دينار (997 مليون دولار)، بزيادة 10.9 بالمائة على أساس سنوي.

فيما جاء “الإثمار” الأقل ربحية خلال الفترة بقيمة 3.611 مليون دينار (11.9 مليون دولار).

وذكر المسح أن 4 بنوك مدرجة سجلت تراجعا في الأرباح خلال الفترة، أبرزها الأهلي الكويتي بنسبة 43 بالمئة إلى 15.42 مليون دينار (51 مليون دولار).

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفا مشتركا وأجنبيا.

ويصل إجمالي أصول البنوك الكويتية نحو 69.89 مليار دينار (230.6 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.

ويبلغ عدد قطاعات البورصة الكويتية 11 قطاعا يشمل 175 شركة، يتصدرها الخدمات المالية بـ 43 شركة، يليه العقارات 38 شركة، ثم الصناعة بـ 29 شركة.

وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أسواق المنطقة من ناحية القيمة السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.

الأناضول