الإمارات العربية – تصدر “هاشتاغ” “#محمد_بن_سلمان_في_الإمارات” أطلقه مغردون إماراتيون، منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال ساعات، بالتزامن مع زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبلاد.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى الرياض، أن “اليوم هو يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية”.

وقال في تغريدته: “تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله”.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش: “أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها. أهلا بالسعودية في الإمارات”.

ورحب مغردون بحرارة بولي العهد السعودي، مؤكدين أن الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية، حيث جاء في إحدى التغريدات: “يا مرحبا ترحيب يكتب بالأنوار.. يا مرحب باللي يـشـرف حضوره.. يا مرحبا بين أهلك وأحبابك بتنور الإمارات، يا مرحبا مليار بالقائد الملهم”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددا من الدول العربية.

المصدر: الإمارات اليوم