وشهد تشكيل برشلونة عدة تغييرات، حيث يبدأ إيفان راكيتيتش أساسيًا، كما يشغل سيرجي روبيرتو مركز الظهير الأيمن، فيما دفع فالفيردي بالثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وديمبلي في الهجوم.

وعوض صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه الذي يغيب عن مباراة الليلة للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات.