بروكسل – صدّق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على التشكيلة الجديدة للمفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، على أن تبدأ المفوضية عملها في 1 ديسمبر، بغياب ممثل عن بريطانيا.

وصوت 461 من أعضاء البرلمان الأوروبي، لصالح التشكيلة، مقابل 157 صوتا ضدها وامتنع 89 نائبا عن التصويت، فيما كانت فون دير لاين، تحتاج إلى أغلبية بسيطة من الأصوات كي يتم التأكيد على توليها رئاسة المفوضية.

وتم توزيع الحقائب في المفوضية الجديدة بين ثلاثة نواب رئيس تنفيذيين، وخمسة نواب رئيس، و18 مفوضا.

وقبل تصويت البرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ شرقي فرنسا، على تشكيل المفوضية الجديدة، تعهدت فون دير لاين، للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الجديدة في خطاب ألقته أمام النواب: “إذا ما أردنا المضي قدما في تنفيذ مشروعات كبيرة في أوروبا على غرار حماية المناخ وتعزيز التكنولوجيا الرقمية، فإن ذلك يتطلب استعداد الجميع لتقديم تنازلات”.

والأسبوع الماضي، تمكنت فون دير لاين، وهي وزيرة الدفاع الألمانية سابقا، من تشكيل فريق مفوضيتها، بعدما تعثر الأمر لأسابيع عدة بسبب رفض البرلمان لثلاثة مرشحين تم استبدالهم من قبل الدول الأعضاء، إضافة لاعتراض النواب على بعض التسميات لحقائب المفوضين، ما استدعى تغييرها.

المصدر: نوفوستي + يورونيوز