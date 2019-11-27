ليبيا – نجح إتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية 8 الاف كتاب مزور فى 130 طردا في إحدى شركات الشحن لخارج الجمهورية ومجهزة للشحن إلى ليبيا.

رئيس اتحاد الناشرين المصري سعيد عبده وفي تصريحات خاصة نقلتها صحيفة “اليوم السابع” قال إنه في ضوء الجهود المبذولة لحماية الملكية الفكرية والتعاون بين الاتحاد الناشرين والإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وفى ضوء المعلومات التى وردت للاتحاد تم تشكيل لجنة من اتحاد الناشرين بالتعاون مع الحملة المشكلة من مباحث المصنفات بمداهمة أحد مكاتب الشحن خارج الجمهوري والتي تم ضبط الطرود الكتب المزورة السالفة الذكر لديها.

وتابع:”إن اللجنة فحصت جميع الطرود وتم استبعاد الكتب الأصلية منها وقام رجال مباحث المصنفات بالتحفظ على باقي الكتب المضبوطة وتم تحرير محضر بها”.

كما أشار أنه تبين أن صاحب شركة الشحن ليبي الجنسية،ويقوم بشحن تلك الكتب فى طرود إلى ليبيا وعندما تم مواجهته بالكتب تنصل منها وقال إنه مجرد شركة شحن وبناء على ذلك طلبنا منه كشف التعبئة فتبين أن الكشف لا يوجد عليه اسم لدار أو شركة من الأساس.

وأضاف عبده أن الكتب التى تم ضبطها عبارة عن روايات لكبار الكتاب والتي تتصدر الكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر المصرية ومنها على سبيل المثال للكاتب الكبير نجيب محفوظ ويوسف إدريس وكتب الدكتور يوسف زيدان وغيرهم بالإضافة إلى عدد كبير من كتب الأطفال والكتب التعليمية الطبية ولا يوجد ليها أي أرقام إيداع سواء محلي أو دولي وبدون إذن وزارة التربية والتعليم والمفاجأة أنها لا توجد عليها أي لوجو لدار النشر.

ودعا رئيس اتحاد الناشرين المصريين جميع شركات الشحن بالتوجه لاتحاد الناشرين لعرض استمارة التعبئة الخاصة بشحن الكتب لعرضها واعتمادها حتى لا تعرضه لأى مشاكل ولا تضعه تحت طائلة القانون ولضمان بعدم وجود كتب مقرصنة،لافتا إلى أن هذه أول مرة فى تاريخ الاتحاد الكشف عن مزور خارج عضويته مما يدل على المجهود الذى يبذل من أجل حماية صناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية.