العراق.. مسلحون يقتلون أحد وجهاء العشائر في البصرة (صورة)

العراق.. مسلحون يقتلون أحد وجهاء العشائر في البصرة (صورة)

العراق – افادت شبكة “رووداو” نقلا عن مصدر أمني إن أحد وجهاء العشائر قتل مساء يوم الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وصرح الملازم أول بشرطة البصرة غانم السعيد بأن “مسلحين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على الشيخ حيدر عبد الأمير المالكي، في قضاء الخصيب، جنوب مدينة البصرة”.

وأضاف أن “المالكي، وهو أحد وجهاء عشائر بني مالك، لقي حتفه على الفور”، مشيرا إلى أن قوات الأمن طوقت مكان الحادث بعد فرار الجناة، وفتحت تحقيقا بالواقعة”.

وأشار السعيد إلى أنه لم يتضح على الفور، فيما إذا كان الحادث متعلقا بالاحتجاجات في البصرة ومحافظات أخرى.

وتشهد البصرة ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب بينها العاصمة بغداد احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي، كما شهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال هذه الفترة استهداف ناشطين ومدونين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف خلفت 346 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.

المصدر: شبكة “رووداو”