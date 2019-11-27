ليبيا – علق رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري على ما أثير خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعضاً من التصريحات التي نسبت له بخصوص بعض الموضوعات الماسة بالسيادة الوطنية.

رئيس الأركان العامة نفى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له هذه التصريحات مجهولة المصدر نفياً قاطعاً ويؤكد في الوقت نفسه أن العقيدة التي عززت نصر القوات المسلحة في حربها الدائرة لاتعترف إلا بوطن حر ومصان ومحفوظ السيادة.

وأكد على أن الموارد الوطنية هي ملك مقدس للشعب الليبي ولايمكن المساومه على وطن بذل لأجله الغالي والنفيس، مشيراً إلى أن هذا الأمر محسوم لاجدال حوله ولاتفريط فيه تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب.

الناظوري نوّه إلى أن حكم الشعب لايتحقق إلا عبر إنتخابات حرة نزيهه تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لما يرسمه ويحدده الدستور.