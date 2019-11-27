الكويت – نفى مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية إبلاغ طهران الموافقة على مبادرة اقترحها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأطلق عليها “مبادرة هرمز للسلام”.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم الثلاثاء عن المصدر ذاته قوله، إن “المشاورات لا تزال قائمة، ولم يتبلور موقف محدد من هذه المبادرة”، مرجحا الرد النهائي عليها في القمة الخليجية بالرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قد أعلن، أمس الاثنين، أن “ثلاث دول خليجية رحبت بالمبادرة، وردت برسائل مكتوبة على دعوة روحاني”.

وقبل ذلك أعلن خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده تسلمت المبادرة الإيرانية و”أنها الآن في مرحلة دراستها… وعندما نتخذ القرار سنبلغ إيران به”.

وتهدف “مبادرة هرمز للسلام”، التي طرحها روحاني أول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بحسب السلطات الإيرانية إلى “تحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة”.

المصدر: صحيفة “الجريدة” الكويتية