ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري أمس الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التداعيات الاقتصادية لما وصفه المشري بـ”العدوان الغاشم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وملف الجرحى وسبل تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بعلاجهم.

وناقش المجتمعون الميزانية العامة للعام القادم وسبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة سير الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأن معالجة التشوهات واستبدال الدعم السلعي بالنقدي.