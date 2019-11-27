ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه عند الربط بين تصريحات عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وبين لقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع عدد من المسؤولين الأمريكيين يتضح جلياً أن الولايات المتحدة قد بينت موقفها من حكومة فائز السراج والمليشيات.

امغيب لفت خلال تصريح أذيع على قناة” ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مناقشة المسؤولين الأمريكيين إمكانية ملاحقة بعض الشخصيات المطلوبة دولياً وبعض قادة المليشيات والارهابين وزعماء التنظيمات الإرهابية مع المشير حفتر تعد بداية مرحلة جديدة وإشارة لقرب حسم المعركة بطرابلس بالإضافة لسعي أمريكا لأن يكون لها وجود.

وأكد على أن مجلس النواب سيكون له دور كبير في المرحلة القادمة داعماً للقوات المسلحة المكلفه بفك سلاح المليشيات وتطهير العاصمة وتحرير كل التراب الليبي من الإرهابيين والمجموعات المسلحة والمليشيات.

كما إعتقد أن يقوم الجانب الامريكي بعقد لقاءات أخرى مع مجلس النواب ورئاسته خلال الفترة القادمة، متوقعاً حدوث عمليات للجيش في الأيام القادمة أكثر فاعلية لتحرير العاصة من الإرهاب.