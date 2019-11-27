ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز برئاسة عبدالرؤوف بيت المال أمس الثلاثاء أن مكبات القمامة المرحلية والنهائية قفلت منذ عدة أيام.

البلدية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه رغم محاولاتها طيلة الايام الماضية للتواصل مع كل المعنيين والمسؤولين لإيجاد حل إلا أن المكبات لا زالت مقفلة مما يسبب في تكدس القمامة في شوارع المدينة.

واختتمت بلدية طرابلس بيانها بالتأكيد على أن هذه الكارثة البيئية ناتجة عن ما وصفته بـ” الاعتداء على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، مبينةً بأن هذه الأزمة تتفاقم في غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة التي تتحمل نتيجتها وعواقب تفاقمها.

يشار إلى أن مشكلة تكدس القمامة في شوارع العاصمة طرابلس هي مشكلة قديمة بدأت منذ إعلان بلدية أبو سليم إقفال المكب المرحلي ابو سليم مطلع عام 2018 وكذلك إعتصامات شركة الخدمات العامة بسبب تأخر رواتبهم وغيرها من الاسباب وجلها قبل تاريخ تقدم القوات المسلحة غلى طرابلس والذي بدأ يوم 4 إبريل 2019.