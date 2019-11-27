بهاتريك مبخوت.. الإمارات تفوز على اليمن في افتتاح خليجي 24

بهاتريك مبخوت.. الإمارات تفوز على اليمن في افتتاح خليجي 24

الدوحة – حقق المنتخب الإماراتي انتصارا سهلا في أولى مبارياته ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة في قطر، وذلك على حساب نظيره اليمني بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء.

وقاد المهاجم المتألق علي مبخوت “الأبيض” للفوز بتسجيله ثلاثية، في الدقيقتين 22 و38 ليحسم المباراة مبكرا، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 55، محرزا أول “هاتريك” في هذه النسخة.

يذكر أن مبخوت كان هداف “خليجي 22” في السعودية برصيد 5 أهداف، وتنبئ انطلاقته القوية الثلاثاء باحتمالية تكرار هذا الإنجاز.

وسيطرت الإمارات على اللقاء بشكل كامل، وحسمت اللقاء بالشوط الاول لتنهي أي آمال لليمنيين بتعديل النتيجة.

وتصدر “الأبيض” المجموعة الأولى في “خليجي 24” بعد الجولة الأولى، وسيقابل نظيره العراقي، الجمعة.

وكان منتخب “أسود الرافدين” قد هزم صاحب الضيافة منتخب قطر في افتتاح البطولة بنتيجة 2-1، في وقت سابق من الثلاثاء.

سكاي نيوز