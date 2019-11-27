جنيف – رشحت لجنة حكام جائزة “مؤسسة مارتن إينالز” لحقوق الإنسان ثلاث نساء للفوز بها، منهن المحامية اليمنية هدى الصراري، التي كشفت عن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب في بلادها.

والمرشحتان الأخريان هما الناشطة المكسيكية في مجال حقوق الإنسان نورما ليديزما، التي تكافح جرائم قتل النساء، والناشطة من جنوب إفريقيا سيزاني نغوباني التي تدافع عن حقوق المرأة والسكان الأصليين.

وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتحمل اسم أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية، توفي عام 1991، في جنيف في 19 فبراير 2020.

وتقوم بالتحكيم في الجائزة التي كثيرا ما يشار إليها بجائزة نوبل لحقوق الإنسان، عشر مجموعات حقوقية مهمة، بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”.

وعملت المحامية هدى الصراري (42 عاما) مع عدد من المنظمات للكشف عن شبكة من السجون السرية تديرها حكومات أجنبية في اليمن منذ 2015، عندما تدخلت السعودية في اليمن على رأس تحالف عسكري ضد الحوثيين المدعومين.

وكشفت الصراري في السنوات الأخيرة عن وجود العديد من مراكز الاحتجاز السرية “تُرتكب فيها أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان: تعذيب وإخفاء وحتى إعدامات بدون محاكمة”، وفق ما قال القائمون على الجائزة في بيان.

وأضاف البيان أن الصراري “جمعت أدلة عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون، ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بمتابعة بالقضية”.

وحيا القائمون على الجائزة المحامية لمواصلتها السعي لتحقيق العدالة رغم التهديدات وحملات التشويه ضدها وضد عائلتها.

قضايا حقوق المرأة في المكسيك وجنوب إفريقيا

وكانت المكسيكية نورما ليديزما البالغة 53 عاما، قد بدأت حملتها لمكافحة قتل النساء ودعم عائلات الضحايا بعد اختفاء ابنتها بالوما أثناء عودتها من المدرسة في شيواوا.

وتسجل المكسيك أكبر عدد من جرائم قتل النساء بين دول أميركا اللاتينية، وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وليديزما من مؤسسي منظمة “العدالة لبناتنا” وقدمت الدعم لأكثر من مئتي تحقيق في قضايا قتل نساء وإخفاء، نيابة عن ضحايا من الذكور والإناث.

أما سيزاني نغوباني البالغة من العمر 73 عاما، فبدأت عملها كناشطة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قبل أن تبادر إلى تأسيس “حركة المرأة الريفية” التي تكافح أعمال العنف على أساس الجنس وتطالب بحق المرأة في الأرض والتعليم والممتلكات والإرث.

وهذه هي المرة الأولى التي ترشح فيها لجنة حكام جائزة “مؤسسة مارتن إينالز” ثلاث نساء للفوز بهذه الجائزة العريقة.

المصدر: “أ ف ب”