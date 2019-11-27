روسيا – كشف فلاديمير زلوبين الرئيس التنفيذي لشركة “بروم تيخنولوغيا”، أن شركات أسلحة أوروبية وآسيوية، حاولت استنساخ بندقية ORSIS الروسية عالية الدقة وتصنيعها سرا، لكنها فشلت في ذلك.

وقال زلوبين: “جميع بنادق ORSIS هي تطوير أصلي لمصممينا. لقد واجهنا خلال عشر سنوات محاولات بعض الدول بما فيها أوروبية وآسيوية نسخ منتجاتنا، لكنها في كل مرة اصطدمت بحواجز تكنولوجية لا يمكن التغلب عليها”.

كما أفاد مدير الشركة المصنعة لهذه البندقية النادرة بأن عاملين سابقين في شركته حاولوا أيضا، في انتهاك للاتفاقات الموقعة معهم عدم إفشاء الأسرار التجارية، إقامة مواقع إنتاج خاصة بهم.

وتابع: “جميع المحاولات انتهت إلى الانهيار والإفلاس، وتم طرح آلات الإنتاج للبيع، وتعرض كثير منهم للمساءلة، وبعض المحاولات من قبل هؤلاء الأشخاص متواصلة، وسيتعرضون قريبا للمساءلة”.

يذكر أن هذه الشركة الروسية المتخصصة في صناعة الأسلحة الخفيفة، صممت بندقية ORSIS Т-5000 عالية الدقة، التي شيّد لتصنيعها مجمع متخصص في إنتاج بنادق القنص، ودخلت الخدمة في عدة أجهزة أمن روسية خاصة.

المصدر: نوفوستي