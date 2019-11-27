ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بالقاسم دبرز أن الأطراف الدولية تحركها المصالح المشتركة ومناطق النفوذ وخطر تمدد أي منها على الآخر.

دبرز وفي تصريح لقناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء قال:” نلمس جدية في وقف القتال في طرابلس من الجانب الأميركي ويتضح ذلك من خلال التمثيل الدبلوماسي الأميركي الذي حضر للقاء حفتر ونعتقد أن رسالة واشنطن لحفتر ستتضح خلال الأيام المقبلة”.

عضو مجلس الدولة الإستشاري أشار إلى أن واشنطن يجب أن تعمل على خفض الدور الفرنسي المزدوج الذي وصفه بـ”القذر” في ليبيا وترك الليبيين يعالجون خلافاتهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية السلبية.