ليبيا – أجرى رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة أبوبكر بوقيلة زيارة إلى الجمهورية الإيطالية بناء على دعوة وجهت له من رئيس المكتب التنفيذي بالبرلمان الايطالي النائب خالد شوقي.

الدعوة تأتي بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة في إطار الانفتاح الذي تتجه له الجمهورية الإيطالية حيال الحكومة المؤقتة على اعتبارها الجسم الشرعي المنبثق عن مجلس النواب المنتخب.

بوقيلة قال للوكالة إن زيارة العمل هذه تأتي في إطار العلاقات الإيجابية بين ليبيا وإيطاليا ورغبة الجمهورية الإيطالية في تعزيز التعاون بين البلدين،موضحاً أن الزيارة شملت سلسلة من الاجتماعات المؤسسية مع السلطات الايطالية من ذوي التخصص في المجالات المهنية والشركات العاملة المختارة في إطار البنية التحتية والاسكان.

وأضاف أنه التقى بالشركة المتعاقد معها سابقا لتنفيذ الطريق المزدوج الرابط للساحل الليبي الممتد من رأس أجدير غربا وحتى أمساعد شرقا في إطار اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون الليبي الإيطالي الموقعة سابقا.

وأشار إلى أنه بحث إمكانية استئناف الشركة لعملها الذي يأتي في إطار التعويض عن الاستعمار الذي تضمنته بنود الاتفاقية.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أمس الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما بنائب وزير النقل والاشغال الايطالي.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والأشغال كون الوزارة الإيطالية للأشغال هي المعنية بقطاعي الإسكان والمرافق.

وأبدى بوقيله ارتياحه لنتائج الزيارة التي ما تزال مستمرة،لافتا إلى أنها تعزز مكانة الحكومة المنتخبة في المحافل الدولية بما يعود على الشعب الليبي بالنفع.