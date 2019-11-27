العراق – أكَّد سعد ناطق مدافع الشرطة، أنَّ فريقه يتطلع للمضي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما بلغ ربع النهائي بعد الإطاحة بنواذيبو الموريتاني.

وقال ناطق في تصريحات ل: “خضنا مباراتنا أمام نواذيبو بجدية عالية واحترمناه؛ لأنه خصم عنيد وليس من السهل التفوق، رغم الفوز بنتيجة كبيرة، لكن انضباطنا مكننا الشرطة للخروج من المباراة بهذه النتيجة”.

وأشار “الشرطة فريق كبير، ويضم لاعبين مميزين وبالتالي الطموح لن يتوقف عند هذا الدور في البطولة العربية حيث نأمل أن نبلغ الأدوار النهائية منها، والشرطة يمتلك مؤهلات جيدة تدفعه لبلوغ الأدوار المتقدمة”.

وعن مشاركة لاعبي المنتخب في المباراة، أوضح أن اللاعب طوع المدرب وبالتالي مشاركتنا مع الشرطة أتت برغبة من المدرب لتحقيق النتيجة، وتمكنا من تحقيق المطلوب، ونحن الآن مع المنتخب ومشاركتنا في المباراة اليوم متروكة للمدرب كاتانيتش”.

يذكر أن الشرطة، أشرك لاعبي المنتخب الثمانية جميعهم في المباراة، ولم يلجأ لإراحة أي لاعب ما تسبب في امتعاض مدرب المنتخب كاتانيتش.

المصـدر: كـووورة