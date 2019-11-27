ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد أمس الثلاثاء رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح الذي استعرض أمامه مطالب المنتسبين للمعاهد الفنية المتوسطة والمتمثلة في صرف علاوة الحصة أسوة بزملائهم في التعليم العام وصرف المرتبات المتأخرة لسنة 2016.

الزنداح إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن المرتبات وإحالة الملاك الوظيفي إلى وزارة العمل و التأهيل وبيانات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم من الهيئة للجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

وناقش المجتمعون مستحقات المعنيين مع لجنة الميزانية بوزارة المالية بحضور وزير المالية الذي وعد بدوره بإدراجها في ميزانية 2020 إضافة إلى المطالب الأخرى المتمثلة في العلاوات والترقيات حيث أوضح رئيس الهيئة بأنه سيتم تفويض إدارات التعليم المتوسط بالترقيات حتى الدرجة التاسعة.

بدوره عبر عماري زايد عن احترامه و تقديره لمنتسبي قطاع التعليم مثمناً جهود الهيئة و دورها الكبير في رفع كفاءات المجتمع الليبي، مؤكداً على أنه سيتابع ملف الهيئة والعمل على حلحلة المشاكل التي تعيق سير عملها ومناقشتها مع رئيس المجلس الرئاسي.