غزة – أغارت طائرات إسرائيلية عدة مرات على مواقع فلسطينية جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع تجاه المستوطنات في غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن “طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الثانية موقع “عين جالوت” التابع لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة”.

إلا أن الجانب الفلسطيني أعلن أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة بسبب تصدي المضادات الأرضية الفلسطينية للطيران الإسرائيلي،

وعند الفجر ساد هدوء حذر قطاع غزة مع استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية.

يذكر أنه قبل أسبوعين توصلت حركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تصعيد استمر يومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأسفرت جولة التصعيد الإسرائيلي آنذاك عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح نحو مئة آخرين جراء الغارات الجوية على كافة أنحاء القطاع.

المصدر: RT