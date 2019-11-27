ليبيا – رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مؤتمر برلين المزمع إنعقاده في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا.

غوتيريش اعرب خلال مؤتمر صحفي في برلين أمس الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفقاً لوكالة”آكي” عن امتنانه العميق للمبادرة الألمانية.

وقال إن المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا بهدف وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا باعتباره مدخلاً لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حركة الناس في المنطقة.