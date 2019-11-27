ليبيا – قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جراتسيانو إنه تم إطلاق عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 في وسط البحر المتوسط، معتبرا إياها استجابة أوروبية مهمة وحديثة لأنها تميل إلى مواجهة ظواهر الخطر مثل الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، فضلا عن متابعة الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى ليبيا وتحسين تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.

جراتسيانو أوضح على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي يعقد في العاصمة الألمانية وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء أن العملية صوفيا هي استجابة أوروبية لأزمة دولية مثل الأزمة في ليبيا.

وأشار جراتسيانو إلى أنه بفضل العملية من خلال قيادة في إيطاليا تمثل أوروبا من الممكن أن تكون هناك علاقات مع دولة تعاني بالتأكيد من أزمة خطيرة مثل ليبيا.