ليبيا – اجتمع رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي برئيس المجلس التسييري لبلدية براك الشاطؤ وعضو المجلس التسييري ووكيل هيئة المياه وذلك لمناقشة المشاريع المزمع تنفيذها بمطار براك الشاطئ والتي تقدر القيمة التعاقدية بـ 4 مليون دينار.

الحضور إتفقوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة على تكثيف التواصل بين إدارة المطار ومصلحة المطارات وكذلك متابعة المجلس التسييري براك الشاطئ لتنفيذ المشاريع.

واطلع الحضور على مقترح خطة 2020 للمشاريع المقترحة الخاصة بالمطار وهي صيانة المهبط وصيانة صالة الركاب والمبني الإداري وبعض مرافق المطار الأخرى والتي تقدر القيمة المقترحة للمشاريع بـ36 مليون دينار.

ووعد رئيس مصلحة المطارات بزيارة إلى مطار براك الشاطئ ومطارات الجنوب كافة مع بداية عام 2020.