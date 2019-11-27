بغداد – أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، أن نائب وزير الدفاع للشؤون السياسة جون رود، زار العاصمة العراقية ومحافظة أربيل يومي 24 و 25 نوفمبر لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة.

وذكر بيان للسفارة أن رود “شجب عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير، ودوامة العنف الدائر، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاه لا يشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث”.

وأضاف أن الزيارة بحثت أيضا دور الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد “داعش”، مشيرا إلى أن رود التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني.

المصدر: وكالات