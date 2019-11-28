ليبيا – أكدّ عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي أن واشنطن بعدما انسحبت وتركت المجال واسعاً للأوروبيين لحل المشكل الليبي بدأت الآن ترى أنّ الآوان قد حان لحسم الأمر خاصة بعد فشل دول الاتحادالأوروبي في إيجاد حلّ بسبب انحراف بعضها وتأييدهم للميليشيات المسلحة،مضيفاً أن التدخل والوجود الروسي كان سبباً لتسريع خطوات الأميركي.

التكبالي وفي تصريح خاص لموقع”العربية.نت” أوضح أن أسباب القلق الأميركي من التواجد الروسي في ليبيا مرده التنافس على النفوذ في ليبيا وفي العالم حيث يعتبر كل بلد أن ليبيا من ضمن مناطق نفوذهما.

ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن أميركا لا تبحث الحصول على مصالح واتفاقيات اقتصادية من ليبيا بقدر ما يهمها حرمان الروس من مناطق نفوذ جديدة في العالم ومنع عودتهم إلى ليبيا من جديد بعد انتهاء تأثيرهم فيها عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.