أوكرانيا – بحث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاستعدادات الجارية لعقد القمة المرتقبة لـ “رباعية النورماندي” حول تسوية الوضع بشرق أوكرانيا.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، بأن زعيمي الدولتين أجريا اتصالا هاتفيا “تناول بحث القضايا المتعلقة بإعداد لقاء ضمن صيغة النورماندي في 9 ديسمبر المقبل”.

ومنذ أول لقاء عقده زعماء الدول الأربع بفرنسا، في يونيو 2014 (أثناء الاحتفالات بمناسبة إنزال قوات الحلفاء في منطقة النورماندي) لمناقشة سبل تسوية النزاع في منطقة دونباس، التقى رؤساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا، إضافة إلى مستشارة ألمانيا، ثلاث مرات، آخرها في أكتوبر 2016.

وحملت موسكو الجانب الأوكراني المسؤولية عن التأخر في عقد لقاء جديد ضمن “صيغة النورماندي”، متهمة كييف بعدم تنفيذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها خلال اللقاءات السابقة.

وأمس الأربعاء، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مسودة البيان الختامي للقمة المزمع عقدها في باريس في 9 من الشهر القادم، “جاهزة في خطوطها العريضة”.

المصدر: تاس