مصر – أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، امس رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم أمام الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد القاري للعبة (كاف) منذ أيام إقامة لقاء السوبر على ملعب محايد ليكون في قطر يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، قال مرتضى منصور رئيس النادي: “المجلس اتخذ قرارا بعدم اللعب على كأس السوبر الإفريقي في قطر المعادية لمصر وذلك بعد التصويت بين أعضاء المجلس”، على حد وصفه.

وأضاف منصور: “ناقشنا الآراء والبعض داخل المجلس كان يري خوض المباراة رياضيا، والبعض يري سياسيًا عدم خوض اللقاء”.

واعتبر أن “الزمالك يواجه تعنتا واضحا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر”.

وتساءل مستنكرا: “الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر؟، لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر؟، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادي الزمالك”.

وأضاف: “سمعت بأن نادي الترجي أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي”.

وأوضح: “مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة والآن الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية”.

واختتم منصور تصريحاته بالقول: “سنتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من أجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الأراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية”، دون الكشف عنها.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ “دعم الإرهاب”، الأمر الذي تنفيه قطر على الدوام، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

يأتي رفض الزمالك المصري اللعب في قطر، رغم وصول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة للمشاركة في “كأس الخليج العربي 24″، التي تنطلق فعالياتها اليوم.

الأناضول